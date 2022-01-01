Diretório de Empresas
Ansys
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Ansys Salários

A faixa salarial da Ansys varia de $22,287 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $190,000 para um Engenheiro de Hardware na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Ansys. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
Engenheiro Mecânico
P2 $110K
P3 $164K
Engenheiro de Hardware
Median $190K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Atendimento ao Cliente
$63.4K
Engenheiro Elétrico
$174K
Tecnólogo em Informática (TI)
$131K
Marketing
$124K
Operações de Marketing
$113K
Engenheiro Óptico
$62.3K
Gerente de Produto
$131K
Gerente de Projeto
$179K
Recrutador
$107K
Vendas
$133K
Engenheiro de Vendas
$39.3K
Gerente de Programa Técnico
$123K
Escritor Técnico
$87.1K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Vesting

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Ansys, as RSUs estão sujeitas a um cronograma de vesting de 3 anos:

  • 33% veste no 1st-ANO (33.00% anual)

  • 33% veste no 2nd-ANO (33.00% anual)

  • 33% veste no 3rd-ANO (33.00% anual)

Tem uma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade do Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e mais.

Visitar Agora!

Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Ansys é Engenheiro de Hardware com uma remuneração total anual de $190,000. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ansys é $111,360.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Ansys

Empresas Relacionadas

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • RealPage
  • Northrop Grumman
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos