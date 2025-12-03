Diretório de Empresas
Anritsu
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Vendas

  • Todos os Salários de Engenheiro de Vendas

Anritsu Engenheiro de Vendas Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Vendas in Romania na Anritsu varia de RON 128K a RON 179K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Anritsu. Última atualização: 12/3/2025

Remuneração Total Média

$31.4K - $36.5K
Romania
Faixa Comum
Faixa Possível
$29K$31.4K$36.5K$40.6K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 3 mais Engenheiro de Vendas submissões na Anritsu para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Anritsu?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Vendas ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Vendas na Anritsu in Romania é uma remuneração total anual de RON 179,126. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Anritsu para a função de Engenheiro de Vendas in Romania é RON 127,947.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Anritsu

Empresas Relacionadas

  • Facebook
  • Square
  • Snap
  • Uber
  • Pinterest
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/anritsu/salaries/sales-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.