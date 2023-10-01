Diretório de Empresas
Anritsu
Anritsu Salários

A faixa salarial da Anritsu varia de $25,853 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $172,860 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Anritsu. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Engenheiro Elétrico
$95.5K
Tecnólogo em Informática (TI)
$55.9K
Gerente de Produto
$173K

Gerente de Projeto
$171K
Vendas
$25.9K
Engenheiro de Vendas
$34K
Engenheiro de Software
$35.4K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Anritsu is Gerente de Produto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $172,860. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anritsu is $55,885.

