Anonyome Labs
Anonyome Labs Arquiteto de Soluções Salários

A remuneração total média de Arquiteto de Soluções in India na Anonyome Labs varia de ₹5.13M a ₹7.14M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Anonyome Labs. Última atualização: 12/3/2025

Remuneração Total Média

$62.4K - $73.5K
India
Faixa Comum
Faixa Possível
$58.2K$62.4K$73.5K$81.1K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Anonyome Labs?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Arquiteto de Soluções na Anonyome Labs in India é uma remuneração total anual de ₹7,139,233. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Anonyome Labs para a função de Arquiteto de Soluções in India é ₹5,125,603.

