Diretório de Empresas
Anon
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Capitalista de Risco

  • Todos os Salários de Capitalista de Risco

Anon Capitalista de Risco Salários

A remuneração total média de Capitalista de Risco in United States na Anon varia de $126K a $178K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Anon. Última atualização: 12/3/2025

Remuneração Total Média

$143K - $169K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$126K$143K$169K$178K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 3 mais Capitalista de Risco submissões na Anon para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Anon?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Capitalista de Risco ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Capitalista de Risco na Anon in United States é uma remuneração total anual de $178,250. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Anon para a função de Capitalista de Risco in United States é $125,550.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Anon

Empresas Relacionadas

  • Google
  • Netflix
  • Flipkart
  • Snap
  • Uber
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/anon/salaries/venture-capitalist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.