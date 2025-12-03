Diretório de Empresas
Anon
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Recompensas Totais

  • Todos os Salários de Recompensas Totais

Anon Recompensas Totais Salários

A remuneração total média de Recompensas Totais in United States na Anon varia de $105K a $144K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Anon. Última atualização: 12/3/2025

Remuneração Total Média

$114K - $135K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$105K$114K$135K$144K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 3 mais Recompensas Totais submissões na Anon para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Anon?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Recompensas Totais ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Recompensas Totais na Anon in United States é uma remuneração total anual de $143,750. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Anon para a função de Recompensas Totais in United States é $105,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Anon

Empresas Relacionadas

  • Google
  • Netflix
  • Flipkart
  • Snap
  • Uber
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/anon/salaries/total-rewards.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.