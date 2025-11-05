Diretório de Empresas
Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev Engenheiro de Software Salários em Greater Sao Paulo

O pacote de remuneração in Greater Sao Paulo mediano de Engenheiro de Software na Anheuser-Busch InBev totaliza R$114K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Anheuser-Busch InBev. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
Anheuser-Busch InBev
Automation
Sao Paulo, SP, Brazil
Total por ano
R$114K
Nível
Senior
Salário base
R$111K
Stock (/yr)
R$0
Bônus
R$3.5K
Anos na empresa
11 Anos
Anos de exp
13 Anos
Quais são os níveis de carreira na Anheuser-Busch InBev?
Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Anheuser-Busch InBev in Greater Sao Paulo é uma remuneração total anual de R$176,170. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Anheuser-Busch InBev para a função de Engenheiro de Software in Greater Sao Paulo é R$96,509.

Outros Recursos