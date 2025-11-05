Angi Engenheiro de Software Salários em Indianapolis, IN Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Indianapolis, IN Area na Angi totaliza $188K por year para L2. O pacote de remuneração in Indianapolis, IN Area mediano por year totaliza $173K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Angi. Última atualização: 11/5/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus L1 Software Engineer 1 ( Nível Iniciante ) $ -- $ -- $ -- $ -- L2 Software Engineer 2 $188K $158K $16.7K $13K L3 Senior Software Engineer 1 $ -- $ -- $ -- $ -- L4 Senior Software Engineer 2 $ -- $ -- $ -- $ -- Ver 2 Mais Níveis

Últimos Salários Enviados

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ação RSU Na Angi, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 4th - ANO ( 25.00 % anual )

Qual é o cronograma de aquisição na Angi ?

