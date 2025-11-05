A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Chicago Area na Angi varia de $167K por year para L2 a $186K por year para L3. O pacote de remuneração in Greater Chicago Area mediano por year totaliza $185K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Angi. Última atualização: 11/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$167K
$142K
$11.6K
$13.3K
L3
$186K
$160K
$5K
$21K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Angi, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)