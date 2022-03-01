Diretório de Empresas
Angi
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Angi Salários

O salário da Angi varia de $49,750 em remuneração total por ano para Vendas na faixa mais baixa a $280,812 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Angi. Última atualização: 8/29/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Produto
Median $195K
Gerente de Engenharia de Software
L3 $274K
L4 $281K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Cientista de Dados
Median $207K
Designer de Produto
Median $138K
Recrutador
Median $130K
Assistente Administrativo
$112K
Analista de Negócios
$167K
Analista Financeiro
$169K
Recursos Humanos
$130K
Marketing
$78.6K
Vendas
$49.8K
Pesquisador de UX
$184K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Angi, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)

Tem alguma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.

Visite Agora!

Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Angi is Gerente de Engenharia de Software at the L4 level with a yearly total compensation of $280,812. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Angi is $169,150.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Angi

Empresas Relacionadas

  • ServiceNow
  • Medallia
  • Chewy
  • FICO
  • Equinix
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos