Angel One
Angel One Engenheiro de Software Salários em Mumbai Metropolitan Region

O pacote de remuneração in Mumbai Metropolitan Region mediano de Engenheiro de Software na Angel One totaliza ₹2.38M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Angel One. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Angel One
Software Engineer
Mumbai, MH, India
Total por ano
₹2.38M
Nível
SDE 1
Salário base
₹2.18M
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹198K
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
1 Ano
Quais são os níveis de carreira na Angel One?

₹13.95M

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

Kõrgeima palgaga Engenheiro de Software ametikoha palgapakett ettevõttes Angel One in Mumbai Metropolitan Region on aastase kogutasuga ₹3,199,029. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Angel One Engenheiro de Software ametikoha keskmine aastane kogutasu in Mumbai Metropolitan Region on ₹2,282,121.

