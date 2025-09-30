Diretório de Empresas
Angel One Cientista de Dados Salários em Greater Bengaluru

O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano de Cientista de Dados na Angel One totaliza ₹6.8M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Angel One. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Angel One
Staff Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹6.8M
Nível
T3
Salário base
₹6.07M
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹728K
Anos na empresa
0 Anos
Anos de exp
9 Anos
Quais são os níveis de carreira na Angel One?

₹13.95M

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na Angel One in Greater Bengaluru é uma remuneração total anual de ₹10,858,660. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Angel One para a função de Cientista de Dados in Greater Bengaluru é ₹7,216,618.

Outros Recursos