Anaplan
Anaplan Engenheiro de Software Salários em Greater London Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater London Area na Anaplan varia de £69.2K por year para P2 a £121K por year para P4. O pacote de remuneração in Greater London Area mediano por year totaliza £91K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Anaplan. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
P1
(Nível Iniciante)
£ --
£ --
£ --
£ --
P2
£69.2K
£63.1K
£0
£6.2K
P3
£83.2K
£74K
£4K
£5.2K
P4
£121K
£92.8K
£18.8K
£8.9K
Ver 1 Mais Níveis
£121K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Anaplan, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Engenheiro de Software på Anaplan in Greater London Area ligger på en årlig total ersättning på £152,321. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Anaplan för Engenheiro de Software rollen in Greater London Area är £81,477.

Outros Recursos