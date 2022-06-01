AmTrust Financial Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da AmTrust Financial varia de $85,425 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $141,365 para um Cientista de Dados na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da AmTrust Financial. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Analista de Negócios
$88.2K
Analista de Dados
$119K
Cientista de Dados
$141K

Engenheiro de Software
$85.4K
Perguntas Frequentes

