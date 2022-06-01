AmTrust Financial Salários

A faixa salarial da AmTrust Financial varia de $85,425 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $141,365 para um Cientista de Dados na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da AmTrust Financial . Última atualização: 8/21/2025