AMI Salários

A faixa salarial da AMI varia de $25,596 em remuneração total por ano para um Gerente de Produto na extremidade inferior a $170,850 para um Gerente de Programa Técnico na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da AMI. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $28.7K
Contador
$152K
Gerente de Produto
$25.6K

Vendas
$32.9K
Gerente de Engenharia de Software
$159K
Gerente de Programa Técnico
$171K
The highest paying role reported at AMI is Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $170,850. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AMI is $92,452.

