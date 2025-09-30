A remuneração de Engenheiro de Software in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area na Amgen varia de $108K por year para L3 a $152K por year para L5. O pacote de remuneração in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area mediano por year totaliza $129K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Amgen. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L3
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
0%
ANO 1
33%
ANO 2
33%
ANO 3
34%
ANO 4
Na Amgen, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
0% adquire no 1st-ANO (0.00% anual)
33% adquire no 2nd-ANO (33.00% anual)
33% adquire no 3rd-ANO (33.00% anual)
34% adquire no 4th-ANO (34.00% anual)
