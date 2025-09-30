Diretório de Empresas
Amgen
Amgen Engenheiro de Software Salários em Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area na Amgen varia de $108K por year para L3 a $152K por year para L5. O pacote de remuneração in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area mediano por year totaliza $129K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Amgen. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L3
(Nível Iniciante)
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

0%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

34%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Amgen, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 0% adquire no 1st-ANO (0.00% anual)

  • 33% adquire no 2nd-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire no 3rd-ANO (33.00% anual)

  • 34% adquire no 4th-ANO (34.00% anual)



Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Amgen vir die Engenheiro de Software rol in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area is $125,000.

