Amgen Engenheiro de Software Salários em Greater Los Angeles Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Los Angeles Area na Amgen varia de $115K por year para L3 a $275K por year para L6. O pacote de remuneração in Greater Los Angeles Area mediano por year totaliza $210K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Amgen. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L3
(Nível Iniciante)
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
$160K

Últimos Salários Enviados
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

0%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

34%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Amgen, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 0% adquire no 1st-ANO (0.00% anual)

  • 33% adquire no 2nd-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire no 3rd-ANO (33.00% anual)

  • 34% adquire no 4th-ANO (34.00% anual)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Amgen in Greater Los Angeles Area é uma remuneração total anual de $284,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Amgen para a função de Engenheiro de Software in Greater Los Angeles Area é $192,500.

