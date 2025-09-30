A remuneração de Cientista de Dados in Greater Los Angeles Area na Amgen varia de $96.7K por year para L3 a $218K por year para L6. O pacote de remuneração in Greater Los Angeles Area mediano por year totaliza $139K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Amgen. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
0%
ANO 1
33%
ANO 2
33%
ANO 3
34%
ANO 4
Na Amgen, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
0% adquire no 1st-ANO (0.00% anual)
33% adquire no 2nd-ANO (33.00% anual)
33% adquire no 3rd-ANO (33.00% anual)
34% adquire no 4th-ANO (34.00% anual)