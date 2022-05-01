AMETEK Salários

Diretório de Empresas
O salário da AMETEK varia de $58,107 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $265,200 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da AMETEK. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Engenheiro Elétrico
Median $200K
Engenheiro de Hardware
$60.6K
Engenheiro Mecânico
$147K

Engenheiro Óptico
$143K
Engenheiro de Software
$58.1K
Gerente de Engenharia de Software
$265K
Gerente de Programa Técnico
$171K
