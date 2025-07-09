Diretório de Empresas
Americold
Americold Salários

O salário da Americold varia de $70,350 em remuneração total por ano para Recursos Humanos na faixa mais baixa a $233,825 para Desenvolvimento de Negócios na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Americold. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Desenvolvimento de Negócios
$234K
Engenheiro de Hardware
$98K
Recursos Humanos
$70.4K

Engenheiro de Software
$128K
بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Americold، Desenvolvimento de Negócios at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $233,825 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Americold برابر $112,750 است.

