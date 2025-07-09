Diretório de Empresas
American Medical Association
American Medical Association Salários

O salário da American Medical Association varia de $77,610 em remuneração total por ano para Analista de Dados na faixa mais baixa a $587,050 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da American Medical Association. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $110K

Engenheiro de Software Full-Stack

Analista de Dados
$77.6K
Cientista de Dados
$85.4K

Designer de Produto
$81.6K
Gerente de Produto
$249K
Gerente de Engenharia de Software
$587K
Arquiteto de Soluções
$139K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na American Medical Association é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $587,050. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na American Medical Association é $110,000.

Outros Recursos