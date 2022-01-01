Diretório de Empresas
American Family Insurance
American Family Insurance Salários

O salário da American Family Insurance varia de $22,718 em remuneração total por ano para Recursos Humanos na faixa mais baixa a $190,950 para Gerente de Programa Técnico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da American Family Insurance. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $127K

Engenheiro de Software Backend

Analista de Negócios
Median $102K
Gerente de Engenharia de Software
Median $188K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Cientista de Dados
Median $152K
Atuário
$161K
Recursos Humanos
$22.7K
Tecnólogo da Informação (TI)
$124K
Marketing
$121K
Vendas
$52.5K
Analista de Cibersegurança
$153K
Gerente de Programa Técnico
$191K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at American Family Insurance is Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $190,950. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at American Family Insurance is $127,000.

