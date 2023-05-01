Diretório de Empresas
American Axle & Manufacturing
American Axle & Manufacturing Salários

O salário da American Axle & Manufacturing varia de $15,075 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $183,600 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da American Axle & Manufacturing. Última atualização: 8/31/2025

Engenheiro Mecânico
Median $91.7K
Cientista de Dados
$15.1K
Designer de Produto
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gerente de Engenharia de Software
$184K
Perguntas Frequentes

American Axle & Manufacturingで報告されている年間総報酬の中央値は$100,640です。

