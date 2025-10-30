American Airlines Cientista de Dados Salários

A remuneração de Cientista de Dados in United States na American Airlines varia de $100K por year para L3 a $127K por year para L4. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $120K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da American Airlines. Última atualização: 10/30/2025

Média Remuneração Por Nível Adicionar Remuneração Comparar Níveis

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus L2 Associate Data Scientist $ -- $ -- $ -- $ -- L3 Data Scientist $100K $99K $0 $1.3K L4 Senior Data Scientist $127K $127K $0 $250 L5 Technical Lead $ -- $ -- $ -- $ -- Ver 1 Mais Níveis

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Últimos Salários Enviados

​ Filtro da Tabela Inscrever-se Adicionar Adicionar Comp Adicionar Remuneração

Empresa Localização | Data Nome do Nível Tag Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( USD ) Base | Ações (ano) | Bônus Nenhum salário encontrado Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Receba notificações de novos salários Exportar DadosVer Vagas Abertas

RH / Recrutamento? Crie uma proposta interativa

Contribuir

Qual é o cronograma de aquisição na American Airlines ?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada Inscreva-se para receber Cientista de Dados ofertas . Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais → Digite Seu E-mail Digite Seu E-mail Inscrever-se Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.