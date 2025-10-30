Diretório de Empresas
American Airlines
  • Salários
  • Analista de Dados

  • Todos os Salários de Analista de Dados

American Airlines Analista de Dados Salários

A remuneração de Analista de Dados in United States na American Airlines varia de $86.5K por year para L3 a $103K por year para L4. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $93K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da American Airlines. Última atualização: 10/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$86.5K
$86.5K
$0
$0
L4
$103K
$103K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Quais são os níveis de carreira na American Airlines?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista de Dados na American Airlines in United States é uma remuneração total anual de $112,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na American Airlines para a função de Analista de Dados in United States é $93,000.

