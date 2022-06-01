Amentum Salários

Diretório de Empresas
Amentum
O salário da Amentum varia de $78,605 em remuneração total por ano para Gerente de Facilities na faixa mais baixa a $174,125 para Atendimento ao Cliente na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Amentum. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $80K

Engenheiro de Software de Produção

Analista de Dados
Median $128K
Engenheiro Mecânico
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Atendimento ao Cliente
$174K
Gerente de Facilities
$78.6K
Analista Financeiro
$114K
Engenheiro de Hardware
$133K
Tecnólogo da Informação (TI)
$105K
Gerente de Programa
$129K
Gerente de Projeto
$113K
Analista de Cibersegurança
$171K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Amentum é Atendimento ao Cliente at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $174,125. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Amentum é $114,425.

