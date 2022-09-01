Diretório de Empresas
Amelia
Amelia Salários

A faixa salarial da Amelia varia de $58,920 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $226,125 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior.

$160K

Desenvolvimento de Negócios
$121K
Engenheiro de Software
$58.9K
Gerente de Engenharia de Software
$226K

Arquiteto de Soluções
$199K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Amelia é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $226,125. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Amelia é $159,800.

