Ambry Genetics Salários

O salário da Ambry Genetics varia de $71,400 em remuneração total por ano para Analista de Negócios na faixa mais baixa a $226,860 para Cientista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ambry Genetics . Última atualização: 9/1/2025