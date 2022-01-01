Ambry Genetics Salários

Diretório de Empresas
O salário da Ambry Genetics varia de $71,400 em remuneração total por ano para Analista de Negócios na faixa mais baixa a $226,860 para Cientista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ambry Genetics. Última atualização: 9/1/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $115K
Analista de Negócios
$71.4K
Cientista de Dados
$227K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Designer de Produto
$123K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Ambry Genetics é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $226,860. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ambry Genetics é $119,003.

