Diretório de Empresas
Ambit
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Ambit Salários

A faixa salarial da Ambit varia de $17,203 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $83,381 para um Banqueiro de Investimentos na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Ambit. Última atualização: 8/9/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Banqueiro de Investimentos
$83.4K
Gerente de Produto
$39.8K
Engenheiro de Software
$17.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

Il ruolo più pagato segnalato in Ambit è Banqueiro de Investimentos at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $83,381. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Ambit è di $39,837.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Ambit

Empresas Relacionadas

  • Apple
  • LinkedIn
  • Amazon
  • Google
  • Flipkart
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos