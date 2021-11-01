Ambarella Salários

A faixa salarial da Ambarella varia de $54,354 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $305,000 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Ambarella . Última atualização: 8/11/2025