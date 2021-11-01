Diretório de Empresas
Ambarella
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Ambarella Salários

A faixa salarial da Ambarella varia de $54,354 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $305,000 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Ambarella. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Hardware
Median $255K

Engenheiro ASIC

Engenheiro de Software
Median $54.4K
Gerente de Engenharia de Software
Median $305K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Analista de Negócios
$235K
Marketing
$231K
Arquiteto de Soluções
$251K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Ambarella é Gerente de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $305,000. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ambarella é $243,210.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Ambarella

Empresas Relacionadas

  • 8x8
  • Salesforce
  • Broadcom
  • Palantir
  • Twilio
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos