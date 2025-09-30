Diretório de Empresas
Altice USA
  New York City Area

Altice USA Engenheiro de Software Salários em New York City Area

O pacote de remuneração in New York City Area mediano de Engenheiro de Software na Altice USA totaliza $158K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Altice USA. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Altice USA
Senior Data Engineer
New York, NY
Total por ano
$158K
Nível
Senior
Salário base
$158K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
0 Anos
Anos de exp
8 Anos
Quais são os níveis de carreira na Altice USA?

$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at Altice USA in New York City Area sits at a yearly total compensation of $207,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Altice USA for the Engenheiro de Software role in New York City Area is $157,500.

