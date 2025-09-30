Diretório de Empresas
Alteryx
Alteryx Engenheiro de Software Salários em Czech Republic

A remuneração de Engenheiro de Software in Czech Republic na Alteryx totaliza CZK 1.86M por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Czech Republic mediano por year totaliza CZK 2.02M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Alteryx. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Associate Software Engineer
(Nível Iniciante)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Ver 2 Mais Níveis
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.4%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Alteryx, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.4% adquire no 3rd-ANO (33.40% anual)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

Самый высокий пакет вознаграждения для Engenheiro de Software в Alteryx in Czech Republic составляет CZK 3,641,397 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Alteryx для позиции Engenheiro de Software in Czech Republic составляет CZK 1,906,989.

