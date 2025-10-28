Diretório de Empresas
Alteryx
Alteryx Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in India na Alteryx varia de ₹2.27M por year para Associate Software Engineer a ₹7.01M por year para Lead Software Engineer. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹4.21M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Alteryx. Última atualização: 10/28/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Associate Software Engineer
(Nível Iniciante)
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.4%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Alteryx, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.4% adquire no 3rd-ANO (33.40% anual)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Alteryx in India é uma remuneração total anual de ₹7,840,136. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Alteryx para a função de Engenheiro de Software in India é ₹4,137,395.

