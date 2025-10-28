Diretório de Empresas
Alteryx
Alteryx Gerente de Produto Salários

Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Alteryx. Última atualização: 10/28/2025

Remuneração Total Média

CZK 1.53M - CZK 1.82M
Czech Republic
Faixa Comum
Faixa Possível
CZK 1.41MCZK 1.53MCZK 1.82MCZK 1.93M
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.4%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Alteryx, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.4% adquire no 3rd-ANO (33.40% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Alteryx in Czech Republic é uma remuneração total anual de CZK 1,932,908. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Alteryx para a função de Gerente de Produto in Czech Republic é CZK 1,411,863.

