Alteryx
Alteryx Marketing Salários

A remuneração total média de Marketing in United States na Alteryx varia de $320K a $454K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Alteryx. Última atualização: 10/28/2025

Remuneração Total Média

$363K - $431K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$320K$363K$431K$454K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.4%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Alteryx, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.4% adquire no 3rd-ANO (33.40% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Marketing na Alteryx in United States é uma remuneração total anual de $454,250. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Alteryx para a função de Marketing in United States é $319,950.

Outros Recursos