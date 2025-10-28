Diretório de Empresas
Alteryx
Alteryx Sucesso do Cliente Salários

A remuneração total média de Sucesso do Cliente in India na Alteryx varia de ₹2.1M a ₹2.99M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Alteryx. Última atualização: 10/28/2025

Remuneração Total Média

₹2.4M - ₹2.81M
India
Faixa Comum
Faixa Possível
₹2.1M₹2.4M₹2.81M₹2.99M
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.4%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Alteryx, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.4% adquire no 3rd-ANO (33.40% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Sucesso do Cliente na Alteryx in India é uma remuneração total anual de ₹2,991,697. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Alteryx para a função de Sucesso do Cliente in India é ₹2,096,745.

