ALTEN
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Italy

ALTEN Engenheiro de Software Salários em Italy

A remuneração de Engenheiro de Software in Italy na ALTEN varia de €27.5K por year para Software Engineer I a €36.6K por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Italy mediano por year totaliza €30.3K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ALTEN. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineer I
(Nível Iniciante)
€27.5K
€27.5K
€0
€0
Software Engineer II
€33K
€33K
€0
€0
Senior Software Engineer
€36.6K
€36.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na ALTEN?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na ALTEN in Italy é uma remuneração total anual de €36,566. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ALTEN para a função de Engenheiro de Software in Italy é €30,296.

