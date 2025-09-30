A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Montreal na ALTEN varia de CA$85.5K por year para Software Engineer I a CA$91.4K por year para Software Engineer II. O pacote de remuneração in Greater Montreal mediano por year totaliza CA$88.3K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ALTEN. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineer I
CA$85.5K
CA$85.5K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.4K
CA$91.4K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
Nenhum salário encontrado
