ALTEN
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

ALTEN Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in Italy na ALTEN varia de €26.8K por year para Software Engineer I a €35.7K por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Italy mediano por year totaliza €29.6K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ALTEN. Última atualização: 10/28/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineer I
(Nível Iniciante)
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Últimos Salários Enviados
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na ALTEN?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na ALTEN in Italy é uma remuneração total anual de €35,701. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ALTEN para a função de Engenheiro de Software in Italy é €29,580.

Outros Recursos