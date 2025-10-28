A remuneração de Engenheiro de Software in Italy na ALTEN varia de €26.8K por year para Software Engineer I a €35.7K por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Italy mediano por year totaliza €29.6K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ALTEN. Última atualização: 10/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineer I
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
