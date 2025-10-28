Diretório de Empresas
ALTEN
ALTEN Cientista de Dados Salários

O pacote de remuneração in Canada mediano de Cientista de Dados na ALTEN totaliza CA$113K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ALTEN. Última atualização: 10/28/2025

Pacote Mediano
ALTEN
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
Total por ano
CA$113K
Nível
L3
Salário base
CA$113K
Stock (/yr)
CA$0
Bônus
CA$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na ALTEN?
Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na ALTEN in Canada é uma remuneração total anual de CA$114,184. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ALTEN para a função de Cientista de Dados in Canada é CA$113,204.

