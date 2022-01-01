AlphaSights Salários

Diretório de Empresas
O salário da AlphaSights varia de $74,625 em remuneração total por ano para Marketing na faixa mais baixa a $240,790 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da AlphaSights. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $150K

Engenheiro de Software Full-Stack

Designer de Produto
Median $130K
Vendas
Median $135K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Recrutador
Median $80.5K
Atendimento ao Cliente
$81.6K
Cientista de Dados
$164K
Consultor de Gestão
$119K
Marketing
$74.6K
Gerente de Projeto
$127K
Gerente de Engenharia de Software
$241K
Capitalista de Risco
$83.6K
Perguntas Frequentes

Najbolje plačana pozicija pri AlphaSights je Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $240,790. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri AlphaSights je $127,400.

