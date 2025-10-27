Diretório de Empresas
AlphaSense
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gerente de Engenharia de Software

  • Todos os Salários de Gerente de Engenharia de Software

AlphaSense Gerente de Engenharia de Software Salários

Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da AlphaSense. Última atualização: 10/27/2025

Remuneração Total Média

₹4.4M - ₹5.33M
India
Faixa Comum
Faixa Possível
₹4.06M₹4.4M₹5.33M₹5.67M
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 1 mais Gerente de Engenharia de Software submissõe na AlphaSense para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na AlphaSense, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Gerente de Engenharia de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na AlphaSense in India é uma remuneração total anual de ₹5,673,824. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na AlphaSense para a função de Gerente de Engenharia de Software in India é ₹4,059,719.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para AlphaSense

Empresas Relacionadas

  • LeverX
  • Brandt Information Services
  • Arcesium
  • SoftServe
  • MRI Software
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos