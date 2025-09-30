Diretório de Empresas
AlphaSense
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Greater Helsinki

AlphaSense Engenheiro de Software Salários em Greater Helsinki

O pacote de remuneração in Greater Helsinki mediano de Engenheiro de Software na AlphaSense totaliza €72.3K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da AlphaSense. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
AlphaSense
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Total por ano
€72.3K
Nível
L3
Salário base
€67.6K
Stock (/yr)
€4.7K
Bônus
€0
Anos na empresa
0 Anos
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na AlphaSense?

€142K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de €26.6K+ (às vezes €266K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na AlphaSense, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at AlphaSense in Greater Helsinki sits at a yearly total compensation of €107,190. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlphaSense for the Engenheiro de Software role in Greater Helsinki is €65,611.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para AlphaSense

Empresas Relacionadas

  • LeverX
  • Brandt Information Services
  • Arcesium
  • SoftServe
  • MRI Software
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos