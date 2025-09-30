Diretório de Empresas
AlphaSense Engenheiro de Software Salários em Greater Delhi Area

O pacote de remuneração in Greater Delhi Area mediano de Engenheiro de Software na AlphaSense totaliza ₹3.59M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da AlphaSense. Última atualização: 9/30/2025

Quais são os níveis de carreira na AlphaSense?

₹13.95M

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na AlphaSense, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na AlphaSense in Greater Delhi Area é uma remuneração total anual de ₹5,814,791. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na AlphaSense para a função de Engenheiro de Software in Greater Delhi Area é ₹3,093,996.

