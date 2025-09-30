Diretório de Empresas
AlphaSense
AlphaSense Engenheiro de Software Salários em Finland

O pacote de remuneração in Finland mediano de Engenheiro de Software na AlphaSense totaliza €72.3K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da AlphaSense. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
AlphaSense
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Total por ano
€72.3K
Nível
L3
Salário base
€67.6K
Stock (/yr)
€4.7K
Bônus
€0
Anos na empresa
0 Anos
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na AlphaSense?

€142K

Últimos Salários Enviados
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na AlphaSense, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at AlphaSense in Finland sits at a yearly total compensation of €107,190. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlphaSense for the Engenheiro de Software role in Finland is €65,611.

