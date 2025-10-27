Diretório de Empresas
AlphaSense
AlphaSense Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in India na AlphaSense totaliza ₹3.34M por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹2.48M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da AlphaSense. Última atualização: 10/27/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineer I
(Nível Iniciante)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹3.34M
₹3.09M
₹99.4K
₹149K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na AlphaSense, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na AlphaSense in India é uma remuneração total anual de ₹5,791,109. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na AlphaSense para a função de Engenheiro de Software in India é ₹2,482,728.

