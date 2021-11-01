AlphaGrep Securities Salários

Diretório de Empresas
O salário da AlphaGrep Securities varia de $23,256 em remuneração total por ano para Recrutador na faixa mais baixa a $126,120 para Analista Financeiro na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da AlphaGrep Securities. Última atualização: 11/13/2025

Engenheiro de Software
Median $83.7K
Cientista de Dados
Median $108K
Analista Financeiro
Median $126K

Recrutador
$23.3K
Gerente de Engenharia de Software
$97.2K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na AlphaGrep Securities é Analista Financeiro com uma remuneração total anual de $126,120. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na AlphaGrep Securities é $97,160.

