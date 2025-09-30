Diretório de Empresas
Allstate
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • New York City Area

Allstate Engenheiro de Software Salários em New York City Area

A remuneração de Engenheiro de Software in New York City Area na Allstate totaliza $75.5K por year para A1. O pacote de remuneração in New York City Area mediano por year totaliza $67.5K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Allstate. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
A1
(Nível Iniciante)
$75.5K
$75.5K
$0
$0
A2
$ --
$ --
$ --
$ --
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Allstate?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at Allstate in New York City Area sits at a yearly total compensation of $90,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allstate for the Engenheiro de Software role in New York City Area is $67,477.

