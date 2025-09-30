Diretório de Empresas
Allstate
  India

Allstate Engenheiro de Software Salários em India

A remuneração de Engenheiro de Software in India na Allstate varia de ₹984K por year para B1 a ₹2.33M por year para B2. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹1.58M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Allstate. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
A1
(Nível Iniciante)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹977K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Allstate?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at Allstate in India sits at a yearly total compensation of ₹3,554,980. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allstate for the Engenheiro de Software role in India is ₹1,578,722.

