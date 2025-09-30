Diretório de Empresas
Allstate
  • Salários
  • Gerente de Produto

  • Todos os Salários de Gerente de Produto

  • Greater Bengaluru

Allstate Gerente de Produto Salários em Greater Bengaluru

A remuneração de Gerente de Produto in Greater Bengaluru na Allstate totaliza ₹3.68M por year para D. O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano por year totaliza ₹4.14M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Allstate. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
B1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ver 3 Mais Níveis
₹13.94M

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de ₹2.61M+ (às vezes ₹26.14M+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Allstate?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Allstate in Greater Bengaluru é uma remuneração total anual de ₹8,381,691. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Allstate para a função de Gerente de Produto in Greater Bengaluru é ₹4,144,733.

Outros Recursos